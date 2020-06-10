İstanbul’da ücret vermek isteyen kadın kapısı açık minibüsten düştü
Avcılar’da Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde yolcu minibüsünde ücretini vermek isteyen kadın dengesini yitirince aracın açık kapısından yüz üstü yola düşerek yaralandı. Polisler minibüs şoförü Orhan Küpeli'yi gözaltına aldı, soruşturmaya devam ediliyor.
Orhan Küpeli yönetimindeki Küçükçekmece minibüsüne binen Aysel Tunceri, arka koltuktan ayağa kalkarak ücretini vermek istedi. Ancak, sürücünün fren yapması üzerine kadın bir anda dengesini kaybederek açık kapıdan yüz üstü yola düştü. Araçtakilerin ve çevredekilerin uyarısı üzerine minibüs şoförü aracı durdururken yaralı kadın için sağlık ekibi ve polise haber verildi. Kısa sürede gelen ekipler yüz ve başından yaralandığı belirlenen evli ve iki çocuk annesi Aysel Tunceri'yi Küçükçekmece'deki bir üniversite hastanesine kaldırdı.
"PARA VERMEK İSTEMİŞ"
Kadının düştüğünü gören esnaf Sebahattin Vural, "Araç hareket halindeydi. Kadın minibüstün düştü. Sağ gözünün üzerinden başından yaralıydı. Şoföre 'Niye kapın açık' deyince 'yolcu indirdiğim için' diye cevap verdi. Kadın da o sırada para vermek istiyormuş" dedi.
"KAPILARI AÇIYORLAR"
Minibüslerin özellikle yaz aylarında sürekli kapıları açık gittiğini belirten bir otobüs şoförü "Kapıları açık çoğunun. Düşünmüyorlar insanlar düşer diye. Bir önlem alınması lazım. Belki hava sıcak diye belki virüsten dolayı bilmiyorum ne düşünüp açıyorlar" dedi. Polisler minibüs şoförü Orhan Küpeli'yi gözaltına aldı, soruşturmaya devam ediliyor.
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