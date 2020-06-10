Nişanlısının boğazını keserek öldüren kız: Ormanda siyah elbiseli ve yüzü kapalı biri öldürdü
Eskişehir’de nişanlısı Emrah Öztürk’ü (28) ormanlık alanda bıçakla öldüren Zehra Aras (22), hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada yaptığı savunma adeta ‘pes’ dedirten sanık Zehra Aras, nişanlısını ormanda siyah elbiseli ve yüzü kapalı birinin öldürdüğünü iddia ederek, "Engelliydi, onunla evlenmem için para gönderiyordu. Otogarda yakalandığımda Antalya’ya tatile gidiyordum. Kafa dinlemek istiyordum. Alkollüydüm. Ben de alkol üç gün süre geçmez, bu yüzden önceki ifadelerim doğru değildir” dedi.
Eskişehir'de geçtiğimiz aylarda Zehra Aras, nişanlısı ile birlikte kent ormanına gitti. Burada Emrah Öztürk'ün boğazını keserek 8 yerinden bıçaklayan Aras, daha sonra kent ormanından ayrıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra Aras şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya'ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
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