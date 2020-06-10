10 Haziran 2020, Çarşamba
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Nişanlısının boğazını keserek öldüren kız: Ormanda siyah elbiseli ve yüzü kapalı biri öldürdü

’de nişanlısı ’ü (28) ormanlık alanda bıçakla öldüren (22), hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada yaptığı savunma adeta ‘pes’ dedirten sanık Zehra Aras, nişanlısını ormanda siyah elbiseli ve yüzü kapalı birinin öldürdüğünü iddia ederek, "Engelliydi, onunla evlenmem için para gönderiyordu. Otogarda yakalandığımda ’ya tatile gidiyordum. Kafa dinlemek istiyordum. Alkollüydüm. Ben de alkol üç gün süre geçmez, bu yüzden önceki ifadelerim doğru değildir” dedi.

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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'de geçtiğimiz aylarda , nişanlısı ile birlikte kent ormanına gitti. Burada 'ün boğazını keserek 8 yerinden bıçaklayan Aras, daha sonra kent ormanından ayrıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra Aras şehirlerarası otobüs terminalinden 'ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

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