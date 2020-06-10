Nişanlısının boğazını keserek öldüren kız: Ormanda siyah elbiseli ve yüzü kapalı biri öldürdü

Eskişehir'de geçtiğimiz aylarda Zehra Aras, nişanlısı ile birlikte kent ormanına gitti. Burada Emrah Öztürk'ün boğazını keserek 8 yerinden bıçaklayan Aras, daha sonra kent ormanından ayrıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra Aras şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya'ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.