10 Haziran 2020, Çarşamba
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Trabzon’da elektrikli bisiklet kazasında ölen Kübra'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Çaykara ilçesinde 7 Haziran'da ilçeye bağlı merkezi Uzungöl'ün Çatma mevkiinde elektrikli bisikletle virajı alamayıp yuvarlandığı derede yaşamını yitiren 'un, kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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FECİ ŞEKİLDE CAN VERMİŞTİ! İŞTE SON GÖRÜNTÜSÜ

Gezi amaçlı, dünyaca ünlü merkezi Uzungöl'e gelen , beraberindeki 2 kız çocuğuyla, kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı.

Trabzon’da elektrikli bisiklet kazasında ölen Kübra'nın son görüntüsü ortaya çıktı TRABZON’DA ELEKTRİKLİ BİSİKLET KAZASINDA ÖLEN KÜBRA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

VİRAJI ALAMADI

Adakul, çocuklarını indirdiği elektrikli bisikleti bir süre sürmeye devam etti. Uzungöl'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, yolda virajı alamayan Adakul, elektrikli bisikletle Haldüzen Deresi'ne yuvarlandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce başlatılan kurtarma çalışmalarında, düştüğü derede yaklaşık 100 metre sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı. yerinden jandarma ekiplerince alınarak karakola götürülen 2 çocuk da, kazada yaşamını yitiren Kübra Adakul'un yakınlarına teslim edildi. Adakul, Yomra ilçesine bağlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Kübra Adakul'un, kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Adakul'un kızıyla bindiği elektrikli bisikleti sürdüğü kareler yer alıyor.

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