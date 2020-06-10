10 Haziran 2020, Çarşamba
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Antalya’da kaçırılan baba ve oğlu kurtarıldı; 5 zanlı tutuklandı

ilçesinde, şirketi sahibi, E.Ş., 8 çalışanıyla birlikte cep telefonunda görüntüler olduğu iddiasıyla adı açıklanmayan genç ile babasını kaçırdı. Baba-oğul, tarafından kurtarılırken gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Ş. suç ortağı çalışanlarına, "Kimse başını öne eğmesin, biz ahlaksızlık, namussuzluk yapmadık" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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Olay, 'ın Mahallesi'nde geçen pazartesi günü yaşandı. İddiaya göre adı açıklanmayan genç ile babası, işi yapan E.Ş. ve 8 çalışanı tarafından cep telefonunda görüntüler olduğu gerekçesiyle kaçırıldı.

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