10 Haziran 2020, Çarşamba
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Çarpıştığı sürücüyü kanlar içerisinde gördü, gözyaşlarına boğuldu! Herkes ağlarken onlar cep telefonuyla çekti

’da motosikletiyle iş yerinden çıktığı sırada otomobille çarpışması sonucu havaya savrulan adam, kanlar içerisinde yere düştü. Yaralı adamın acı içerisinde kıvrandığını gören otomobil sürücüsü genç kadın, gözyaşlarına boğuldu. Kazayı duyup olay yerine gelen yakınlarıysa, yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Her iki tarafı da ağlatan kazanın ardından yaşanılanları, bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla çektikleri gözlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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, dün 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Evine gitmek için cadde üzerindeki iş yerinden 07 HB 739 plakalı motosikletiyle yola çıkan Ercan Altay, bu sırada seyir halindeki Gizem Ö'nün kullandığı 07 AJS 125 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle önce otomobilin ön camına ardından havaya savrulan Altay, kanlar içerisinde yere düştü.

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