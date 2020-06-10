Kaynanadan gelinine akılalmaz oyun! Sahte hamile raporu hazırlayıp aileyi birbirine kattı
Uzun süren birlikteliğin ardından ayrılan çiftin ilişkilerine aile büyükleri de girince ortalık savaş alanına döndü. Oğlunun üzüldüğüne dayanamayan anne, gelin adayından intikam almak için karşı tarafın ailesine kızlarının hamile olduğunu beyan eden bir rapor gönderdi. Raporun sahte çıktığı anlaşılınca iki aile adliyelik oldu. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberi...
Uzun süren birlikteliğin ardından ayrılan çiftin ilişkilerine aile büyükleri de girince ortalık savaş alanına döndü. Oğlunun üzüldüğüne dayanamayan anne, gelin adayından intikam almak için akıl almaz bir plan yaptı. Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 22 yaşındaki N.B. ile 27 yaşındaki A.Y. uzun yıllardır birliktelik yaşıyordu. Çift geçtiğimiz aylarda, nişanlandı. İkilinin nişanlılık döneminde iddiaya göre anlaşmazlıklar yaşanmaya başlandı. Anlaşmazlıklar kısa sürede tartışmaya dönüşünce genç kadın A.Y.'yi terk etti. Sevgilisi tarafından terk edilen A.Y. ise depresyona girdi. Oğlunun durumuna üzülen anne ise gelin adayına kin beslemeye başladı.
SAHTE RAPOR HAZIRLADI
Kaynana S.Y., intikam almak istediği gelin adayına ilginç bir oyun oynadı. Plan doğrultusunda, önce mahallesindeki bir laboratuvar merkezine giden kaynana, bir gebelik testi raporu eline geçirdi. Raporu deforme ederek adını ve gelin adayının ismini yazıp, sonucu da pozitif gösterdi.
BİR DE DÜNÜRÜNE GÖNDERDİ
Planın devamında ise öfkeli anne, gelin adayının ailesine hazırladığı raporu internet üzerinden gönderdi. N.b., rapor sonrası ailesi tarafından büyük bir baskı altına alındı. Genç kız her ne kadar hamile olmadığını söylese de öfkeli aileyi ikna etmek hiçte kolay olmadı. Gerçeğin ortaya çıkması için ailesi ile birlikte testin yapıldığı iddia edilen laboratuvara giden genç kız raporun sahte olduğunu ailesine ispat etti. Raporun eski sevgilisinin annesi tarafından düzenlendiğini öğrenen aile karşı taraf hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
DİLEK YAMAN/SABAH
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