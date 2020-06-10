20 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı! Uluköy Yaylası'nın giriş-çıkışları kontrol altına alındı
Kütahya'da merkeze bağlı Uluköy Yaylası'nda hayvancılık yapan 20 kişi, koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine hastaneye kaldırıldı. 20 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca yaklaşık 90 kişinin bulunduğu yaylaya giriş ve çıkış jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.
Kütahya'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Uluköy Yaylası'nda çadır kurup, havvancılık yapan 20 kişi, koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
20 kişiye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı ile alınan kararla, 90 kişinin yaşadığı yaylaya giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Kütahya Valiliği'nin, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uluköy Yaylası'nda Coronavirüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle; yayla yerleşkesine giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kontrol altına alınmasına, yayla yerleşkesine ziyaret, piknik gibi nedenlerle yapılacak ziyaretlerin engellenmesine, günübirlik ve kısa süreli giriş çıkışlara izin verilmemesine, yayla yerleşkesine hayvan otlatmak için uzun süreli ikamet edecek vatandaşların girişlerine izin verilmesine, halihazırda yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin yerleşke dışına çıkışlarına müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesine girenlerin ayrı çadır kurmalarına, mevcut çadırlarda kalanların yanına yerleşmelerine müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin civardaki otlaklarda hayvan otlatılmasına izin verilmesine, hayvan, süt, peynir alım satımı ve yerleşkede ikamet edenlerin sebze, bakliyat, market ihtiyaçları gibi ticari faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri kontrolünde belirlenen bir alanda kontrollü bir şekilde Covid-19 kapsamında tedbirler (maske, sosyal mesafe vs.) alınarak müsaade edilmesine karar verilmiştir."
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