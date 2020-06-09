Trafik denetiminden kaçmak istedi! Polisin tabacasından çıkan kurşun yolcuya isabet etti
Trafik denetimi yapan polis ekiplerini gören araç sürücüsü, denetimden kaçmak için geldiği yönde U dönüşü yaparak gitmeye başladı. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, havaya atılan uyarı ateşine rağmen ilerlemeye devam edince, polis aracı durdurmak için tekerleğe ateş etti. Görevli memurun tabancasından çıkan kurşun, yolcu koltuğunda bulunan şahsın sırtına isabet edince, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberi...
22 Şubat günü, Trafik denetleme şube müdürlüğünde görevli polis memurları, Zincirlikuyu istikametinde denetim yapmaya başladı. Saat sabaha karşı dört sularında bir araç, polis memurlarına doğru hareket ederken yaklaşık 200 metre mesafe kala farları söndürerek, durmaya başladı. Polis memuru, aracın yanına gitmek için hareket ettiğinde ise araç U dönüşü yaparak geldiği istikamette ters yöne doğru ilerlemeye başladı. Polis memuru H.Y., araca dur ihtarı yapmak için önce havaya bir el ateş etti. Aracın hızlanması ardından H.T., sürücüyü durdurmak için aracın tekerine bir el ateş etse de araç bir süre sonra gözden kayboldu.
YOLCU YARALANDI
Polis ekipleri durumu devriye görevlilerine bildirip, olay yerinde gerekli incelemeyi yaptı. Sabaha karşı Bakırköy Devlet Hastanesi'ne başvuran bir şahısın sırtına kurşun isabet etmişti. Tedavisi yapılan A.B., hastane polisine durumu anlattı. İnceleme yapılan kurşunun, polis memuruna ait bir tabancaya ait olduğunu tespit etti.
KURŞUN POLİS TABANCASINDAN ÇIKTI
Tespit sonrası ifadesine başvurulan A.B., arkadaşlarıyla eğlenmek için Etiler'de bulunan bir gece kulübünden döndüklerini, çorba içmek istedikleri için durduklarını ve geldikleri istikamete doğru geri dönüş yaptıkları sırada bir el ateş sesi duyduklarını ve korktukları için olay yerinden uzaklaştıklarını belirtti. Araç şoförü de olayla ilgili arkadaşının ifadesini destekler beyanda bulunurken, ters yönde gittiğini fark etmediğini belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis memuru H.T. İse, olayda kasti bir kusurunun olmadığını, görevinin gereğini yerine getirdiğini beyan ederek, 'İhtar için havaya ateş ettiğimde ters şekilde aracıyla hareket etmeye başladı. Amacım tekerleğe ateş edip durmalarını sağlamaktı. Kurşun yüksek ihtimalle sekerek şahsa isabet etmiştir. Güvenlik görüntüleri izlendiğinde kusursuz olduğum fark edilecektir. Şahsı istemeden de olsa yaraladığım için üzgünüm' ifadelerini kullandı.
DİLEK YAMAN/SABAH
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına bir darbe daha!
- Sakarya'da korkutan yangın
- D-100 Karayolunda korkunç kaza!
- Tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi!
- O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...
- Yeni almışlardı! Genç çiftin acı sonu
- BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...
- O ilde 'ikinci dalga' paniği!
- İstanbul'da "pes" dedirten görüntüler!
- Alacak için gitti can verdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: KPSS 2020/7 atama sonuçları sorgulama! Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- 9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri
- ÖSYM son dakika: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar? 2020 DGS sınav tarihi ne zaman?
- Altın fiyatları son dakika! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?
- Son dakika: Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman?
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2020'de bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- Son dakika: Eğlence yerleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan eğlence mekanları ile ilgili açıklama
- Son dakika: 18 yaş altı yasak ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste
- Milyonları ilgilendiriyor! Konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? Tüm detaylar...
- Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı...