İstanbul’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Tuzla’da bir şirketten alacağı bulunan M.Y. iş yerinin bulunduğu iş hanının ikinci katına geldi. İş yerinde bulunanlarla M.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler M.Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay saat 01.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alacağını istemek için iş merkezinin 2'inci katında bulunan bir iş yerine gelen 25 yaşındaki M.Y. ile işyerinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler, 25 yaşındaki M.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde delil incelemesi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis M.Y.'yi öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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