Son dakika: İstanbul Sultangazi'de vahşet! Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Son dakika haberine göre İstanbul Sultangazi Hacı Bektaşı Veli Kent Ormanı'nda temizlik görevlisi olan boğazı kesik halde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın yüzünde yanıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu öğrenildi.
Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu. Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı, boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Otobüsü birbirine katmıştı!
- Husumetlisine kurşun yağdırdı
- İnkar etmişti!
- Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı
- Bu çeşmenin suyu alev alev yanıyor
- Korkutan sonuç: İyileşen hastalarda devam ediyor
- Ortaköy'de dehşet anları!
- Duvardan gelen sesleri duydular! İçinden...
- HES kodu nasıl alınır?
- Korona ile ilgili kritik araştırma: Eksikliği durumunda...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 9 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...
- 9 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı?
- HES kodu alma işlemleri: HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır?
- Bugün belli olacak! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Yasak kalktı mı?
- Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...
- Son dakika: KPSS 2020/7 atama sonuçları sorgulama! Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- 9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri
- ÖSYM son dakika: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar? 2020 DGS sınav tarihi ne zaman?
- Altın fiyatları son dakika! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?
- Son dakika: Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman?