09 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: İstanbul Sultangazi'de vahşet! Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Son dakika haberine göre Hacı Bektaşı Veli Kent Ormanı'nda temizlik görevlisi olan boğazı kesik halde bir bulundu. Şahsın yüzünde yanıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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İSTANBUL'DA VAHŞET! BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

'nda boğazı kesilmiş halde bulundu. Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı, boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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