09 Haziran 2020, Salı
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Sınırın sıfır noktasında korkutan yangın!

'nin kenti kırsalında, yakılan anızdan çıkan , rüzgarın etkisiyle büyüyerek, 'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Telabyad'a ulaştı. Paniğe neden olan yangın, sınır birlikleri ve Telabyad İtfaiyesi'nin müdahalesi ile söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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SINIRIN SIFIR NOKTASINDA KORKUTAN YANGIN!

Suriye'nin Rakka kenti kırsalında dün gece başlayan anız yangını, rüzgarın etkisini ile kısa sürede büyüyerek, Türkiye sınırına ulaştı.

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