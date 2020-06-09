Sosyal mesafeye de maske kuralına da kimse uymadı!

Koronavirüs salgını sürecinde 1 Haziran günü yeni normal hayatın adımları atıldı. Kısıtlamaların azaltılmasıyla vatandaşlar, sokaklara akın etmeye başladı.

Antalya'nın en işlek caddelerinden Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar, fiziki mesafe kuralına aldırış etmeden dolaşmaya devam etti. İşlek caddede yürüyen vatandaşlardan bazılarının maske takmadığı gözlendi.

ÇOCUKLARIYLA DIŞARI ÇIKTILAR



Polis ve zabıta ekiplerinin fiziki mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarmasına rağmen vatandaşların pek dikkate almadığı görüldü. Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen çocuklarıyla gezmeye çıkması ise dikkati çekti.