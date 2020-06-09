Adana’da genç çift yeni aldıkları arabayla gezerken kaza yapıp can verdi

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yumurtalık'tan Ceyhan'a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı TIR'ın altına girdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için çaba sarf etti. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.