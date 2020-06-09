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Son dakika: Diyarbakır'da vahşet! Yolda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı

'ın Bağlar ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. Birbirine husumetli isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yolda karşı karşıya geldi.

İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayın ardından kaçan şüphelenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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