Son dakika: Diyarbakır'da vahşet! Yolda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde meydana geldi. Birbirine husumetli isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yolda karşı karşıya geldi.
İkili arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Olayın ardından kaçan şüphelenin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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