HES kodu alma işlemleri: HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nereden, nasıl alınır? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlanan şehirler arası seyahat yasağının sona ermesinin ardından HES kodu için araştırmalar başladı. Yurt içi uçak seferlerinin başlaması ile birlikte seyahat edecek olan vatandaşların HES kodu almaları gerekiyor. HES kodu alma işlemlerine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, HES kodu nereden alınır? SMS ve e-devlet giriş ile HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

E-DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden alabilmek için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresini açın. Bu sayfa üzerinden kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir, ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilir ve ürettiğiniz HES kodlarının detaylarını sorgulayabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

UYGULAMA ÜZERİNDEN HES KODU NASIL ALINACAK?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.