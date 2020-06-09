09 Haziran 2020, Salı
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İzini kaybettirdi! Biber gazlı soygun

Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren kişi kuyumcuya biber gazı sıkarak 50 bin lira değerindeki yüzük tablasını alarak kayıplara karıştı. Olay anları iş yerinin kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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İZİNİ KAYBETTİRDİ! BİBER GAZLI SOYGUN

Olay dün saat 09.30 sıralarında Kartal Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren şüpheli, kuyumcunun yüzükleri çıkarmasını bekledi.

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