Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı. Bakan Soylu, emniyet kemerinin takılması konusunda uyardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazaları konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, tarafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı.
İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu''nun açıklaması:
"Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı."
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