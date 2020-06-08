08 Haziran 2020, Pazartesi
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Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

, trafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı. , emniyet kemerinin takılması konusunda uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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BAKAN ORAN VERİP AÇIKLADI: YÜZDE 14 AZALDI

, trafik kazaları konusunda önemli bir açıklama yaptı. , tarafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu''nun açıklaması:

"Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı."

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