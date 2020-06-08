08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika: Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberine göre 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
GAZİANTEP'TE BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsalda yer alan Yalangoz Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanmasına karar verilen mahallenin giriş çıkışları kapatıldı.

Jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA