Son dakika: Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsalda yer alan Yalangoz Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanmasına karar verilen mahallenin giriş çıkışları kapatıldı.
Jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.
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