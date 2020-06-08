08 Haziran 2020, Pazartesi
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 'un Mecitözü ilçesi ile 'nın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde saat 15.30 - 18.00 arasında gök gürültülü tahmin ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI

ve 'nın bazı ilçelerinde bugün dolu ve sağanak bekleniyor. Meydana gelebilecek dolu, ani sel, su baskını, şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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