Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Çorum'un Mecitözü ilçesi ile Amasya'nın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde saat 15.30 - 18.00 arasında gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Çorum ve Amasya'nın bazı ilçelerinde bugün dolu ve sağanak bekleniyor. Meydana gelebilecek dolu, ani sel, su baskını, şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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