08 Haziran 2020, Pazartesi
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BUDO seferleri ne zaman başlayacak? İşte tarih...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan Bursa Deniz Otobüslerinin () seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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BUDO SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.

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