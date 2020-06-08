Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede, turizm ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.