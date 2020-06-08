08 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Son dakika haberine göre , Rusya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede ve bölgesel konular ele alındı.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020
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, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede, turizm ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.

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