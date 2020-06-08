Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede turizm ve bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede, turizm ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 18 yaş altı yasak ne zaman bitiyor?
- BUDO seferleri ne zaman başlayacak?
- Tam o an! Rehin alıp vurdu
- Filyasyon ekiplerini alarma geçiren olay!
- İstanbul'da utandıran manzara!
- İnanılır gibi değil! Görüntüler Haliç'ten...
- Kıskıvrak yakalanmıştı! Karar verildi
- Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
- Kadının cenazesi yerdeyken...
- Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman?
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2020'de bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- Son dakika: Eğlence yerleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan eğlence mekanları ile ilgili açıklama
- Son dakika: 18 yaş altı yasak ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste
- Milyonları ilgilendiriyor! Konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? Tüm detaylar...
- Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı...
- Detaylar belli oldu! Dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
- Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?