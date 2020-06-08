08 Haziran 2020, Pazartesi
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Malatya’da 2 dernek lokalinde kumar oynayanlara 9 bin 800 lira ceza

’da, iki lokalinde oynarken yakalanan 8 kişiye, 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Lokallerin iki işletmecisi hakkında da ' oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan  başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki iki lokalinde oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, operasyon düzenlenen lokallerde 8 kişiyi oynarken yakaladı.

CEZA UYGULANDI

Kumar oynayan 8 şüpheliye toplam 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Masalarda bulunan ve kumar oynanan 1500 liraya da geçici olarak el konuldu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

ekipleri, lokallerin iki işletmecisi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan başlattı.

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