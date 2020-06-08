08 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Adalar Belediyesine silahlı saldırı: 1 kişi gözaltında

Son dakika haberi...  Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı. Evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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BELEDİYEYE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı 'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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