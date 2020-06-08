08 Haziran 2020, Pazartesi
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Adana'da 10 gram doğan mucize kedi hayata tutundu

'da, kısırlaştırma işlemi uygulanacakken gebe olduğu anlaşılan kedinin 10 gram ağırlığında 10 santimetre uzunluğunda doğan yavrusuna özel beslenme programı uygulanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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10 GRAM DOĞDU HAYATA TUTUNDU

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması için Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezine getirdiği kedinin gebe olduğu anlaşıldı.

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