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İstanbul’da tuvalet sırasında kavga çıktı, yumruklar tekmeler havada uçuştu

sahilde sırasında çıkan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. eden tarafları ise maddi hasarlı bir kazada tutanak tutan trafik polisleri ayırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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TEKME TOKAT SALDIRI! SEBEBİ ŞOKE ETTİ

Olay, akşam saatlerinde sahilde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde akşam saatlerinde bulunan bazı vatandaşlar arasında sırasında çıktı. Sahilde bulunan tuvaletlerde başlayan kavga taraflardan birisinin kaçmasıyla yolun öbür tarafına taşındı.

İstanbul’da tuvalet sırasında kavga çıktı, yumruklar tekmeler havada uçuştu İSTANBUL’DA TUVALET SIRASINDA KAVGA ÇIKTI, YUMRUKLAR TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kaçan bir şahsı kovalayan üç kişi, yolda araçların arasından tehlikeli bir şekilde geçtikten sonra bir genci yakaladı. Üç kişi yakaladıkları genç çocuğu tekme, ve yumruklarla dövmeye başladı. O esnada yolda maddi hasarlı bir için tutanak tutan trafik polisleri kavgaya müdahale etti.

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Trafik polisleri kavga eden kişileri ayırdıktan sonra ekiplerini bekledi. Ekipler olay yerine gelerek şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan kavga sonucu hafif yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla ayakta tedavi edildi.

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