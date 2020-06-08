Karaman'da 'eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı
Karaman'da Ömer S. (19) ile kuzenleri Muhammet S. (30), Mahmut S. (32) ve amcası Vahdettin S. (47), kız meselesinden çıkan tartışmanın ardından buluşmak için sözleştikleri Arif A. ve arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Ömer S. ve amca ile kuzenler, hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganları arıyor.
Olay, saat 02.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ömer S., kız arkadaşı E.B.'nin evinin önünde gitti. Ancak burada E.B.'nin eski sevgilisi Arif A. ile karşılaştı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Metrobüslerde korkutan yoğunluk
- Gıda fiyatları düşecek, ulaşıma zam yok!
- Vatandaştan koronavirüs önlemlerine tam destek
- Kabus! İstila ettiler
- Derya son anda kurtuldu! Kızı Twitter'da yardım istedi...
- Üretim çarkları tam gaz dönüyor!
- CHP’li belediyenin zulmüne dayanamadı kamyonu ateşe verdi!
- Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı
- Bakan Koca uyarmıştı! Korkutan görüntüler geldi...
- O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?
- 6 Haziran korona tablosu: Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum!
- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?
- 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?
- Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?