Karaman'da 'eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı

Olay, saat 02.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ömer S., kız arkadaşı E.B.'nin evinin önünde gitti. Ancak burada E.B.'nin eski sevgilisi Arif A. ile karşılaştı.