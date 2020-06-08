08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da 'eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı

Karaman'da 'eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı

'da Ömer S. (19) ile kuzenleri Muhammet S. (30), Mahmut S. (32) ve amcası Vahdettin S. (47), kız meselesinden çıkan tartışmanın ardından buluşmak için sözleştikleri Arif A. ve arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Ömer S. ve amca ile kuzenler, hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganları arıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL

Olay, saat 02.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 'nda meydana geldi. İddiaya göre Ömer S., kız arkadaşı E.B.'nin evinin önünde gitti. Ancak burada E.B.'nin eski sevgilisi Arif A. ile karşılaştı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA