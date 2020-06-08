65 yaş üstü vatandaşlardan koronavirüs önlemlerine tam destek
Tüm dünyayı tehdit eden ve her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde bazı kararlar alınmıştı. Bu kararlardan birisi de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bazı medya organlarının yapmak istediği algı operasyonlarına 65 yaş üstü vatandaşlardan "Önce sağlık, devlet sağlığımızı düşünüyor" tepkisi geldi.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, "Önce sağlık, devlet sağlığımızı düşünüyor" dedi. Bazı medya organlarının yapmak istediği algı operasyonlarına sert tepki gösteren yaşlılarımız, "Tedbirler olmasaydı belki de yaşamıyorduk. Sıkıldık ama yıkılmadık. Devletimiz var olsun" ifadesini kullandılar.
Dün bir kez daha sokakta olmanın keyfini yaşayan vatandaşlar SABAH'a konuştu: Türkiye yaşlısına en çok değer veren ülke oldu. Biz ne kadar dışarıda bulunursak virüsü kapma riskimiz artar. Sağlığımız alınan tedbirleri destekliyoruz.
TEDBİRLERDEN MEMNUNUM
KAYSERİ
Şükrü NAYİM: Sokağa çıkışımın yasaklanması bizim hayatta kalmamız için. Bizlerin sokağa çıkmasına izin verilmesi asıl bizlere verilecek en ağır ceza olurdu.
DEVLET BİZİ DÜŞÜNDÜ
TRABZON
Kemal SAK: Avrupa ülkeleri yaşlısını bakımevlerinde hastanelerde, ölüme terkederken, Türkiye değer verdiğini gösterdi.
Haydar SUNGUR: Devletimiz kolonya dağıttı, maske verdi. Devletimiz bu salgına karşı seferber oldu. Bunlar inkar edilir mi. Elbette memnunuz.
TERSİ OLSAYDI FELAKET OLURDU
ANTALYA
Cansel AKÇELİK: Koronavirüsün en çok tehdit ettiği yaş grubuyuz.
Bu nedenle bizlerin evde kalmasından daha doğal ne olabilir? Evde kalkmamız kendi sağlığımız için çok önemli Tehlike geçene kadar kalmaya devam etmeliyiz.
KAHRAMANMARAŞ
Fahri YANAR: Dışarı çıkma yasağıyla hem biz yaşlıları hem de ailemizi koruyorlar. Devletim, 'tamam artık' deyinceye kadar sabırlı olmalıyız. Devletimiz bizi düşünüyor.
ADANA
Bünyamin AKKİPRİK: Devletimizin aldığı karar bizim sağlımız için. Bu virüs bana kitap okuma ve bulmaca çözme alışkanlıkları da kazandırdı. Ggerekirse 3 ay daha evde kalırız.
BURSA
Erdal YETİKLİ: 65 yaş üstü vatandaşlar olarak alınan tedbirlerin sağlığımızı korumak için olduğunu gayet iyi biliyoruz. Mesnetsiz haberlerde adımızı kullanmaları son derece çirkin. Kınıyorum.
Mustafa FİLİZ: Önlemler normal ve yerinde. Bir vatandaş olarak tedbirlerden memnunum.
AVRUPA'DA BAŞKA BİR ÜLKE YOK
İSTANBUL
Nurullah ELPARLAK : Bizim için zor ama bu yaş grubunu düşünen, Avrupa'da başka bir ülke yoktur.
Yeşim KARA: Devletimiz bizi düşündüğü için bunun hesabını yaparak haftada bir gün çıkıyoruz.
Muazzez ÇİLELİ: Sağlığımız önemli her şeyden önce. Bunları şimdi düşünmeyelim.
Hayrettin AYDIN: Bugünler de geçecek. Bu, geçici bir süreç. O nedenle sabırlı olmalıyız.
112 YAŞINDAKİ GÜLLÜ NİNENİN ERDOĞAN SEVGİSİ
Geçen ay, 65 yaş ve üzerine gönderilen içerisinde kolonya, maske ve Erdoğan'nın mesajının yer aldığı hediye paketi için, çocukları tarafından çekilen videoyla Erdoğan'a teşekkür eden Güllü Kaya, evine gerçekleştirilen ziyarette bir kez daha teşekkür etti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Güllü nine, Kocaeli'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı ile kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.
Sabah
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