08 Haziran 2020, Pazartesi
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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

'nın Salihli ilçesinde 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda evinde bir miktar ile yakalanarak gözaltına alınan T.A., mahkemece tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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KISKIVRAK YAKALANMIŞTI! KARAR VERİLDİ

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'ye madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik, geçen 5 Haziran'da, geniş çaplı operasyon düzenledi.

TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında şüpheli T.A.'nın evine yapılan baskında, 13.17 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 gram bonzai, 2 adet esrar içmekte kullanılan aparat, uyuşturucu maddeleri sararak satmak için kullanıldığı belirlenen folyo ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.

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