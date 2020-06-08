Son dakika: 18 yaş altı yasak ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Son dakika... 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu yaş sınırlaması daha sonra 18 yaşa düşürüldü. Bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi, hafta sonu kısıtlamasının kalkması nedeniyle 18 yaş altı için uygulanan kısıtlamanın ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 18 yaş altı yasak ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte cevaplar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Koca, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

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