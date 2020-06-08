08 Haziran 2020, Pazartesi
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İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü!

'de Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokak’ta sabah saatlerinde bir , eşi tarafından sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Olay anında burada olan oğlu, annesinin başında gözyaşı dökerken, dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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BU ACI TARİF EDİLEMEZ! EVLADININ GÖZÜ ÖNÜNDE...

Evli olan ve arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sokağa çıktı. Eşinin peşinden giden Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında kadına ateş açtı.

İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ

TEKRAR KADINA ATEŞ AÇTI

Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı. Bu sırada orada olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Hatice Çelik ise hayatını kaybetti.

OĞLU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hatice Çelik'in oğlu annesinin başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.

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