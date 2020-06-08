İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü!
Arnavutköy'de Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokak’ta sabah saatlerinde bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Olay anında burada olan oğlu, annesinin başında gözyaşı dökerken, dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi.
Evli olan Hatice Çelik ve Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadın sokağa çıktı. Eşinin peşinden giden Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında kadına ateş açtı.
TEKRAR KADINA ATEŞ AÇTI
Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı. Bu sırada orada olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Hatice Çelik ise hayatını kaybetti.
OĞLU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Hatice Çelik'in oğlu annesinin başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.
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