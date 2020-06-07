07 Haziran 2020, Pazar
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Yasak ve tehlikeye rağmen yüzdüler

önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen yüzmekten vazgeçmedi. 'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele suyunda yüzen çocuklar, sıcak hava nedeniyle evde kalamadıklarını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2020
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YASAK VE TEHLİKEYE RAĞMEN YÜZDÜLER

Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele suyu, koronavirüs günlerinde çocukların oyun ve yüzme alanına döndü.

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