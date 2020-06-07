Tatvan’da bir bina karantinaya alındı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde koronavirüs salgını sebebiyle pozitif vaka tespit edilen bir bina karantinaya alındı. Öte yandan Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bitlis ili Tatvan ilçesi İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Turgut Sokak Deniz Apartmanı Sitesi Deniz Apartmanı A Blok adresinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve belirtilen binaya giriş çıkışların 7 Haziran 2020 tarih ve saat 17.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar alınmıştır" denildi.
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