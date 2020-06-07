07 Haziran 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan Ankara'da mesaiye devam ediyor

Başkan , sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. fotoğraflarını paylaştığı tweetinde "Ankara’da mesaiye devam..." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN ANKARA'DA MESAİYE DEVAM EDİYOR

Başkan , sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.

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