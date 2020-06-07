07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika haberi; Diyarbakır'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU! GÖZALTILAR VAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA