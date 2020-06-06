Platonik caninin öldürdüğü Ayşegül Aktürk’ün kızı: Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım

Olay, dün sabah Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem E. ilgi duyduğu Devlet Hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk'ten beklediği karşılığı bulamadı. Eşinden boşandığı öğrenilen Ayşegül Aktürk, sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Muharrem E. yolunu kesti. Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla Aktürk'e saldırdı. 2 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat E. de araya girmek isterken ellerinden yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı.