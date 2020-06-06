06 Haziran 2020, Cumartesi
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Platonik caninin öldürdüğü Ayşegül Aktürk’ün kızı: Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım

'un ilçesinde, 22 yaşındaki platonik cani Muharrem E. isimli şahıs tarafından öldürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi , memleketi ’ın Zile ilçesinde toprağa verildi. Kızının son sözleri yürekleri dağladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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Olay, dün sabah ilçesi, Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem E. ilgi duyduğu Devlet Hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu 2 çocuk annesi 'ten beklediği karşılığı bulamadı. Eşinden boşandığı öğrenilen Ayşegül Aktürk, sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Muharrem E. yolunu kesti. Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla Aktürk'e saldırdı. 2 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat E. de araya girmek isterken ellerinden yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı.

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