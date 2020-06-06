Platonik caninin öldürdüğü Ayşegül Aktürk’ün kızı: Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım
İstanbul'un Maltepe ilçesinde, 22 yaşındaki platonik cani Muharrem E. isimli şahıs tarafından öldürülen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk, memleketi Tokat’ın Zile ilçesinde toprağa verildi. Kızının son sözleri yürekleri dağladı.
Olay, dün sabah Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem E. ilgi duyduğu Devlet Hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk'ten beklediği karşılığı bulamadı. Eşinden boşandığı öğrenilen Ayşegül Aktürk, sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Muharrem E. yolunu kesti. Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla Aktürk'e saldırdı. 2 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat E. de araya girmek isterken ellerinden yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı.
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