Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni uyarı sıcaklıklar artıyor | 6 Haziran 2020 hava durumu
6 Haziran 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Haziran 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Malatya meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi
- Başkan Erdoğan'dan Millet Bahçesi mesajı
- Aldatıldığını öğrenen kadın yengesini yaktı!
- Prof. Dr. Ersoy, A Haber'de Malatya depremini değerlendirdi
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan son durumu aktardı
- A101'de bu hafta neler var?
- Kurban pazarlarında el sıkışma olmayacak
- Ay tutulması saat kaçta? Herkesin gözü burada olacak
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında öldürüldü
- Yüksek tansiyon hastaları dikkat! Uzmanlar uyarıyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 6 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları belli oldu
- Son dakika: Mangal yasağı ne zaman kalkacak? Piknik yapmak serbest mi?
- Altın fiyatları ne olacak? Düşüş sürüyor... 5 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
- Hızla artıyor! Koronavirüsten daha ölümcül! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedir? Belirtileri neler?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu...
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? 6 Haziran Cumartesi karantina uygulanacak mı?
- Son dakika: 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 0,64-0,74 faizli konut kredisi şartları neler? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi kampanyası başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?