06 Haziran 2020, Cumartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yeni uyarı sıcaklıklar artıyor | 6 Haziran 2020 hava durumu

6 Haziran 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Haziran 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 06.06.2020
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SICAKLIKLAR GİDEREK ARTIYOR! METEOROLOJİ UYARDI...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. 'nun doğusu ile 'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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