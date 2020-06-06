06 Haziran 2020, Cumartesi
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Merkez Hakem Kurulu hakemlerin koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberine göre; 'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, tüm hakemlere yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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MHK HAKEMLERİN TEST SONUÇLARINI AÇIKLADI!

() , üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde Kovid-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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