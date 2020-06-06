Merkez Hakem Kurulu hakemlerin koronavirüs test sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberine göre; Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, tüm hakemlere yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde Kovid-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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