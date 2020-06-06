06 Haziran 2020, Cumartesi
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Kahramanmaraş nişan yaptılar, 45 kişiye koronavirüs bulaştı! Cezası 85 bin lira oldu

’ın ilçesinde, 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan törenine katılan 25 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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ilinin 'in kırsalındaki bin 600 nüfuslu 'nde, Özarslan ve Demir aileleri arasında 27 Nisan'da töreni yapıldı. Nişana katılanlardan birinin rahatsızlanarak gittiği Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni tip testi çıktı. 2 gün sonra aynı aileden 4 kişinin daha sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, hastaların nişana katıldıktan sonra rahatsızlandıkları belirlendi.

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