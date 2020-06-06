Kahramanmaraş nişan yaptılar, 45 kişiye koronavirüs bulaştı! Cezası 85 bin lira oldu

Kahramanmaraş ilinin Afşin'in kırsalındaki bin 600 nüfuslu Hüyüklü Mahallesi'nde, Özarslan ve Demir aileleri arasında 27 Nisan'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan birinin rahatsızlanarak gittiği Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 gün sonra aynı aileden 4 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, hastaların nişana katıldıktan sonra rahatsızlandıkları belirlendi.