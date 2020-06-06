06 Haziran 2020, Cumartesi
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Bakıcı dehşeti kamerada: Bebeği yastıkla boğarak öldürdü

’da bir kreşte görevli , bebeğin ağlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle yastıkla boğarak ölümüne neden oldu. Bakıcının kusmadan dolayı öldü dediği olay evdeki güvenlik kamerası görüntüleriyle gün yüzüne çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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'da dehşeti yaşandı. Zaporojye kentinde bir çift, bebeklerini, kayıt dışı faaliyet gösteren bir kreşe emanet etti. Kreşteki bakıcılardan İşrina , bebeğin ailesine akşam telefon ederek, bebeklerinin nefes alamadığını söyledi. Kreşe gelen baba, bebeği için ilk yardım çağırdı. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakıcı dehşeti kamerada: Bebeği yastıkla boğarak öldürdü BAKICI DEHŞETİ KAMERADA: BEBEĞİ YASTIKLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Suhanova adlı bakıcı bebeğin kusmadan ötürü nefesinin kesildiğini söyledi. Olay üzerine ailenin avukatı evdeki güvenlik kamerasını görüntülerini incelemesini talep etti. Güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından bebeğin bakıcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

AĞLAMASINDAN RAHATSIZ OLUP YÜZÜNE YASTIK BAĞLADI

Kayıtlarda, bebeğin ağlamasından rahatsız olan bakıcının, bebeğin yüzüne bir bağlayarak onu başka bir odaya götürdüğü görülüyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra ifadesi alınan bakıcı, bebeği başka bir odaya götürdüğünü ve bir süre sonra bebeğin yüzüne bağlamış olduğu yastığı çözdüğünde, bebeğin ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi. Bakıcı İrina Suhanova hakkında 'çocuk öldürme' suçundan ceza davasının açıldığı bildiriliyor.

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