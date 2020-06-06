Manisa'da bir sokak karantinaya alındı

Manisa'nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.

Selendi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Çamyayla Mahallesi Çeribaşı Sokak'ta yaşayan vatandaşlarımızda tespit edilen Covid-19 vakaları nedeni ile 06.06.2020 Cumartesi günü öğle saat 12.00 itibari ile İlçe Hıfzıssıhha kararı ile Karantina uygulanmasına başlanmıştır." denildi.