06 Haziran 2020, Cumartesi
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Manisa'da bir sokak karantinaya alındı

'nın Selendi ilçesi Çamyayla Mahallesindeki Çeribaşı Sokakta bazı vatandaşlarda korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine sokak karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020
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MANİSA'DA BİR SOKAK KARANTİNAYA ALINDI

'nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.

Selendi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Çamyayla Mahallesi Çeribaşı Sokak'ta yaşayan vatandaşlarımızda tespit edilen Covid-19 vakaları nedeni ile 06.06.2020 Cumartesi günü öğle saat 12.00 itibari ile İlçe Hıfzıssıhha kararı ile Karantina uygulanmasına başlanmıştır." denildi.

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