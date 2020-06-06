06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de eşini öldüren koca: Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı

Eskişehir’de eşini öldüren koca: Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı

’de, aralarında çıkan tartışmada eşi 'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 'ın (26) yargılanmasına başlandı. Suçlamayı kabul etmeyen Fidan, “Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
ABONE OL
EŞİNİ ÖLDÜREN KOCADAN ŞOK SÖZLER!

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize ve çifti arasında geçen Şubat ayında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada bıçaklanarak ağır yaralanan götürüldüğü Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir kargo şirketinde çalışan Ferhat Fidan ise gözaltına alındı.

"KENDİ, KENDİNİ BIÇAKLADI"

Tutuklanarak cezaevine koyulan Fidan hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

Tutuklu koca Fidan'ın yargılanmasına 4'ncü 'nde başlandı. Dün görülen ilk duruşmaya Ferhat Fidan, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Fidan, eşi Hafize Fidan'ın kendisini öldürdüğünü öne sürdü. Ferhat Fidan, "Eşimi ben öldürmedim. Aramızda çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği bıçağı vücuduna sapladı. Kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Hemen alt katımızdaki komşulara durumu bildirip, yardım istedim. Onlar da eve geldi. Ambulansı ile hastaneye götürdük. Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı" dedi. Mahkeme, tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA