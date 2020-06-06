İstanbul’da rezalet! Alkol ve uyuşturucu aldılar "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dediler
İstanbul’da sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 gencin yanına giden jandarma ekipleri, gençlerin alkol ve uyuşturucu madde kullandığını tespit edince haklarında işlem başlattı. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; 3 genç hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Sarıyer'de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 gencin yanına giden jandarma ekipleri, gençlerin alkol ve uyuşturucu madde kullandığını tespit.
SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR
Olay 21 Nisan günü İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 20'li yaşlardaki 3 arkadaş uyanlarında bulundurduğu uyuşturucu madde ile birlikte alkol tüketiyordu. Jandarma ekipleri o sırada devriye görevini yürütürken, 3 arkadaşın sosyal mesafeye uymadıklarını maske ve eldiven takmadıklarına dikkat etti.
BULAŞICI HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARDILAR
Bunu üzerine 3 gencin yanına giden jandarma güçleri şahısların uyuşturucu madde içtiklerini fark edince adli işlem başlatmak üzere karakola götürdü. İfadelerine başvurulan 3 arkadaş olay yerinde uyuşturucu madde içmediklerini, sadece alkol içtiklerini ifade etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gençlerden birisi ise, 'Alkol alırken sosyal mesafe kurallarına uydum. Hatta bu sırada ellerimde eldiven yüzümde ise maske bulunmaktaydı.' İfadelerini kullandı. Savcılık tarafından 3 genç hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan soruşturma başlatıldı. (Atakan Irmak/Sabah)
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