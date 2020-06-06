06 Haziran 2020, Cumartesi
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İstanbul’da rezalet! Alkol ve uyuşturucu aldılar "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dediler

’da sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 gencin yanına giden ekipleri, gençlerin alkol ve kullandığını tespit edince haklarında işlem başlattı. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; 3 genç hakkında ilişkin tedbirlere aykırı davranmak ve madde kullanmak suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020
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İSTANBUL’DA REZALET! ALKOL VE UYUŞTURUCU ALIP...

Sarıyer'de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 gencin yanına giden ekipleri, gençlerin alkol ve kullandığını tespit.

SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Olay 21 Nisan günü 'de meydana geldi. 20'li yaşlardaki 3 arkadaş uyanlarında bulundurduğu madde ile birlikte alkol tüketiyordu. Jandarma ekipleri o sırada devriye görevini yürütürken, 3 arkadaşın sosyal mesafeye uymadıklarını maske ve eldiven takmadıklarına dikkat etti.

BULAŞICI HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARDILAR

Bunu üzerine 3 gencin yanına giden jandarma güçleri şahısların uyuşturucu madde içtiklerini fark edince adli işlem başlatmak üzere karakola götürdü. İfadelerine başvurulan 3 arkadaş olay yerinde uyuşturucu madde içmediklerini, sadece alkol içtiklerini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gençlerden birisi ise, 'Alkol alırken sosyal mesafe kurallarına uydum. Hatta bu sırada ellerimde eldiven yüzümde ise maske bulunmaktaydı.' İfadelerini kullandı. Savcılık tarafından 3 genç hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan soruşturma başlatıldı. (Atakan Irmak/Sabah)

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