İstanbul’da pazarda bıçaklı kavga: 4 yaralı
Pendik’te semt pazarında esnaflar arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır 4 pazarcı yaralandı. Yaralılar ambulansa alınarak Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay, Pendik sahilde kurulan semt pazarında sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pazar esnafları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı.
4 KİŞİ YARALANDI
Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansa alınarak Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"KAVGANIN NEDENİNİ BİLMİYORUZ"
Pazar yerinin güvenlik görevlisi Murat Yıldırım, "Noktadaydım. Tam sese kapıya çıktım. Yerler hep kandı. Kavgaya karışan pazar esnafı akrabalar. Biri yerde yatıyordu, 4 yerinden bıçaklanmıştı. Durumu biraz ağırdı. 3-4 kişi daha yaralıydı. Ufak tefek bıçaklanmadan kaynaklanan. Polis ve ambulansı çağırdım. Arkadaşlar ivedi bir şekilde gelerek olaya müdahale ettiler. Kavganın nedenini bilmiyoruz. Kendi aralarında çıkan bir sorun. Hepsi pazarcıydı" dedi. Öte yandan, pazar esnafı çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.
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