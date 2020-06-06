06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un tarafından darp edildiği video ortaya çıktı

Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un tarafından darp edildiği video ortaya çıktı

 ettiği ileri sürülen üniversite öğrencisi 'ın, erkek arkadaşı  tarafından dövülerek bayıltıldığı görüntüler ortaya çıktı. Ümitcan Uygun ile Aleyna Çakır'ın daha önce de defalarca kavga ettiği, Ümitcan'ın Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
ABONE OL
ALEYNA ÇAKIR’IN DARP VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI!

Genç yaştaki 'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını derin bir hüzne boğdu.

Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un tarafından darp edildiği video ortaya çıktı ALEYNA ÇAKIR'IN SEVGİLİSİ ÜMİTCAN UYGUN'UN TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

VİDEO ÇEKİYOR

Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor.

ALKOL ALDIKLARI VE SONRA...

Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

YAKIN ARKADAŞI AÇIKLADI!

Ailesi yüzünden intihar ettiği iddia edilen Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Birçok kişi, bu görüntüler sonrası konunun araştırılması gerektiğini belirterek olayın kapatılmaması için paylaşımlarda bulundu.


DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA