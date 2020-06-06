Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un tarafından darp edildiği video ortaya çıktı
İntihar ettiği ileri sürülen üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından dövülerek bayıltıldığı görüntüler ortaya çıktı. Ümitcan Uygun ile Aleyna Çakır'ın daha önce de defalarca kavga ettiği, Ümitcan'ın Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı belirtildi.
Genç yaştaki Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını derin bir hüzne boğdu.
VİDEO ÇEKİYOR
Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor.
ALKOL ALDIKLARI VE SONRA...
Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.
YAKIN ARKADAŞI AÇIKLADI!
Ailesi yüzünden intihar ettiği iddia edilen Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor.
SOSYAL MEDYA AYAKLANDI
Birçok kişi, bu görüntüler sonrası konunun araştırılması gerektiğini belirterek olayın kapatılmaması için paylaşımlarda bulundu.
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