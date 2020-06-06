06 Haziran 2020, Cumartesi
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Diyarbakır'da İbranice yazılmış kitap ele geçirildi!

'da jandarmanın düzenlediği operasyonda İbrani alfabesiyle yazılmış kitap ile . Meryem ve Hz. 'nın figürlerinin olduğu tablo ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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İBRANİCE KİTAP BASKINI!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmayla Ergani ilçesinde 3 kişinin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler, Ergani ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Diyarbakır'da İbranice yazılmış kitap ele geçirildi! DİYARBAKIR'DA İBRANİCE YAZILMIŞ KİTAP ELE GEÇİRİLDİ!

6 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda şüpheliler, tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış el yazmalı kitap, parşömen üzerine baskılı . Meryem ve Hz. figürlerinin olduğu tablo, heykel, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 16 mermi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI!

Ele geçirilen muhafaza altına alınarak Güzel Sanatlar Fakültesi'ne teslim edilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.


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