Diyarbakır'da İbranice yazılmış kitap ele geçirildi!
Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda İbrani alfabesiyle yazılmış kitap ile Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın figürlerinin olduğu tablo ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmayla Ergani ilçesinde 3 kişinin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler, Ergani ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
6 KİŞİYE GÖZALTI
Operasyonda şüpheliler, tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış el yazmalı kitap, parşömen üzerine baskılı Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlerinin olduğu tablo, heykel, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 16 mermi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
MUHAFAZA ALTINA ALINDI!
Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne teslim edilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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