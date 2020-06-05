05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: O ilimizde sayılar artıyor! Şantiye karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'ün Yenice ilçesinde, konut inşaatında çalışan 2 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 işçi ise kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı. 21 işçi ise evlerinde ve şantiyede karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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ŞANTİYE KARANTİNAYA ALINDI

Yenice ilçesinde konut inşaatında çalışan 1 kişi, bayram tatili için memleketi Gaziantep'e giderek şantiyeye geri döndü. İşçinin bir süre sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

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