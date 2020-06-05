Aksu Çayı'ndan geçerken akıntıya kapılan genç kadın öldü
Kahramanmaraş'ta, Aksu Çayı'ndan karşıya geçmek isterken suya düşen 26 yaşındaki Emine Köse, akıntıya kapıldı. Boğularak hayatını kaybeden Köse'nin cansız bedeni, suya düştüğü yerden 600 metre uzaklıkta dalgıçlar tarafından bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Hacı Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emine Köse, Aksu Çayı'ndan karşıya geçmek istedi ancak dengesini kaybedip, suya düştü. Akıntıya kapılan Köse, gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
600 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
Nehre giren itfaiye dalgıçları, Emine Köse'nin cansız bedenini, düştüğü yerden yaklaşık 600 metre uzaklıkta buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Köse'nin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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