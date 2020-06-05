Başkan Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı:
"Tüm insanlık bugün, kaynakların sürdürülebilir kullanımının benimsendiği, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, açlık ve yoksulluğun en aza indirildiği, çevre kirliliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için çaba göstermektedir.
Çevre sorunlarının çözümü, küresel boyutuyla bütün ülkelerin işbirliğini ve ortak çalışmalarla uzun vadeli politikaların yürütülmesini gerektirmektedir. Ülkemiz, çevre sorunları konusundaki duyarlı ve sorumlu yaklaşımıyla, uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmektedir.
"ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRACAK ÇALIŞMALARA DA ÖNCELİK VERİYORUZ"
Son dönemde hız kazanan çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik.
Daha yeşil, daha temiz bir ülkeye sahip olmak için sadece ağaçlandırmanın yeterli olmadığının bilinciyle, çevre kirliliğini önleyecek, israfı engelleyecek, planlı kentleşmeyi esas alacak, insanlarımıza çevre bilinci kazandıracak çalışmalara da öncelik veriyoruz.
Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzelterek, toplumda bu konudaki hassasiyeti artırarak ve hep beraber çaba göstererek, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz.
"VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİ VE KATILIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Medeniyet değerlerimizden beslenen, tabiata saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir tüketim anlayışının kök salması için hepimize, özellikle ailelere ve eğitimcilere ciddi sorumluluklar düştüğünü bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Bu kapsamda eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının işbirliğinde yürütülecek çevre konusundaki çalışmalara vatandaşlarımızın desteği ve katılımı büyük önem taşımaktadır.
Dünya Çevre Günü vesilesiyle, vatandaşlarımızı çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması, kaynaklarımızın tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bireysel tedbirlerin alınması konusunda duyarlı olmaya çağırıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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