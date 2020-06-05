05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Moldovalı kadın sokak ortasında öldürüldü

'da Moldovalı Türk vatandaşı (44), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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KADIN CİNAYETİ! SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Bülten Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, Aydoğan'a tabancayla ateş açtı. Daha sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemede bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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