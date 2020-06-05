05 Haziran 2020, Cuma
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Şeyma'yı ölüme götüren 'uygunsuz' videodaki kişi başkası çıktı

’nın Çubuk ilçesinde internette uygunsuz görüntüleri olduğu gerekçesiyle kızı 'ı (18) tabancayla öldürerek tutuklanan  (51) hakkında, ağırlaştırılmış cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın internette gördüğü videoda yer alan kişinin kızı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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, 6 Şubat 2020'de dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı 'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olay sonrası polisi arayarak teslim olan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ankara 33'üncü 'nce kabul edilen iddianamede sanık Harun Yıldız için, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış cezası talep edildi.

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