Şeyma'yı ölüme götüren 'uygunsuz' videodaki kişi başkası çıktı

Harun Yıldız, 6 Şubat 2020'de dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olay sonrası polisi arayarak teslim olan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanık Harun Yıldız için, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.