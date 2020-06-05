Şeyma'yı ölüme götüren 'uygunsuz' videodaki kişi başkası çıktı
Ankara’nın Çubuk ilçesinde internette uygunsuz görüntüleri olduğu gerekçesiyle kızı Şeyma Yıldız'ı (18) tabancayla öldürerek tutuklanan Harun Yıldız (51) hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın internette gördüğü videoda yer alan kişinin kızı olmadığının tespit edildiği belirtildi.
Harun Yıldız, 6 Şubat 2020'de dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olay sonrası polisi arayarak teslim olan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanık Harun Yıldız için, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
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